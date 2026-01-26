  • Спортс
Тренер сборной России по прыжкам с трамплина Плехов: «На сегодняшний день получили визы Назаров и тренер Баринов»

Пока лишь один российский прыгун с трамплина получил шенгенскую визу.

Главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Евгений Плехов высказался о ситуации с визами в команде.

«На сегодняшний день получили визы Назаров и Михаил Баринов (тренер). У тех же Данила Садреева и Александры Кустовой документы продолжают находиться в визовом отделе посольства Италии, не знаю, по какой причине процесс затянулся на такое длительное время», – сказал Плехов.

Перед участием в международных соревнованиях россияне должны пройти обязательные замеры своих костюмов через 3D-сканер в Европе.

«Сейчас мы прорабатываем с FIS данный вопрос. Но дело осложняется тем, что совсем скоро стартует Олимпиада, и международная федерация сейчас всецело сосредоточена на подготовке к Играм в Италии. Но мы рассчитываем после окончания Олимпиады пройти 3D-сканирование и принять участие в этапах Кубка мира, если нас в ту же Скандинавию пустят», – добавил главный тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
logoМихаил Назаров
Евгений Плехов
logoКубок мира
logoДанил Садреев
logoАлександра Кустова
logoFIS
Михаил Баринов
