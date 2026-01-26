FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам
FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила российским горнолыжникам две квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.
Одна квота предоставлена спортсмену, вторая – спортсменке.
«Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета», – сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.
Правильно
Неправильно
Каждый спортсмен волен решать сам
Мне все равно
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С 1994 года нет медалей в горных лыжах на ОИ
С 1994 года нет медалей в горных лыжах на ОИ
И вряд ли будут ещё лет 10-20. К сожалению;(
И вряд ли будут ещё лет 10-20. К сожалению;(
ноль пропутил
Очень сильно заранее. В принципе можно было и на следующий день после награждения выдать квоту.
Очень сильно заранее. В принципе можно было и на следующий день после награждения выдать квоту.
Квалификационный период закончился в воскресенье
Жили-были два туриста. Кто в Кортину, кто в Милан. Лучше выпить грамм по триста и забраться на диван...
Главная задача не упасть .. горы будут высокие .
Плешкова и Ефимов скорее всего
Плешкова и Ефимов скорее всего
Да может Непряева и Коростелев;) может там шутники. Заодно поднатаскаются в горнолыжной подготовке
Да может Непряева и Коростелев;) может там шутники. Заодно поднатаскаются в горнолыжной подготовке
Ну да, хуже не будет, учитывая уровень ГЛ в России) пусть простартуются)
Всегда есть выбор для негодующих, например, звонок на короткий номер 117, подпись ручкой, и накажешь этих МОКовцев.
Ну слава Богу !! Есть в этом мире справедливость !! Теперь хоть сможем с Норвегией и Канадой за победу в медальном зачёте побороться !!!
Ну слава Богу !! Есть в этом мире справедливость !! Теперь хоть сможем с Норвегией и Канадой за победу в медальном зачёте побороться !!!
Скорее с Сша🤣🤣🤣
Прям щедрость выше крыши
Очень щедро
Приятно но здесь хоть 10 квот дай, мы даже на 30ку не претендуем
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости