FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS ) предоставила российским горнолыжникам две квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.

Одна квота предоставлена спортсмену, вторая – спортсменке.

«Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета», – сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.