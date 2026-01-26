25

FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам

FIS предоставила две олимпийские квоты российским горнолыжникам.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила российским горнолыжникам две квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.

Одна квота предоставлена спортсмену, вторая – спортсменке.

«Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета», – сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?16767 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoFIS
РФГС
logoОлимпийская сборная России
женская сборная России по горным лыжам
сборная России (горные лыжи)
горные лыжи
logoОлимпиада-2026
logoМОК
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С 1994 года нет медалей в горных лыжах на ОИ
Ответ Poweronin
С 1994 года нет медалей в горных лыжах на ОИ
И вряд ли будут ещё лет 10-20. К сожалению;(
Ответ marchellinos
И вряд ли будут ещё лет 10-20. К сожалению;(
ноль пропутил
Очень сильно заранее. В принципе можно было и на следующий день после награждения выдать квоту.
Ответ Тимур Ямайкин
Очень сильно заранее. В принципе можно было и на следующий день после награждения выдать квоту.
Квалификационный период закончился в воскресенье
Жили-были два туриста. Кто в Кортину, кто в Милан. Лучше выпить грамм по триста и забраться на диван...
Главная задача не упасть .. горы будут высокие .
Плешкова и Ефимов скорее всего
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Плешкова и Ефимов скорее всего
Да может Непряева и Коростелев;) может там шутники. Заодно поднатаскаются в горнолыжной подготовке
Ответ Booligan
Да может Непряева и Коростелев;) может там шутники. Заодно поднатаскаются в горнолыжной подготовке
Ну да, хуже не будет, учитывая уровень ГЛ в России) пусть простартуются)
Всегда есть выбор для негодующих, например, звонок на короткий номер 117, подпись ручкой, и накажешь этих МОКовцев.
Ну слава Богу !! Есть в этом мире справедливость !! Теперь хоть сможем с Норвегией и Канадой за победу в медальном зачёте побороться !!!
Ответ Альваро Рекоба
Ну слава Богу !! Есть в этом мире справедливость !! Теперь хоть сможем с Норвегией и Канадой за победу в медальном зачёте побороться !!!
Скорее с Сша🤣🤣🤣
Прям щедрость выше крыши
Очень щедро
Приятно но здесь хоть 10 квот дай, мы даже на 30ку не претендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжник Денисов и горнолыжницы Исраилова и Гирина получили нейтральный статус FIS
19 января, 17:04
Российские спортсмены пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов» из-за визовых проблем. Это квалификационные старты к ОИ-2026
31 декабря 2025, 08:02
Фристайлистка Прусакова и еще четыре российские спортсменки получили нейтральный статус от FIS
24 декабря 2025, 18:01
Главные новости
Рейс-директор Ski Classics: «Когда выяснилось, что «Большунов из Казахстана» является Большуновым из России, его исключили из стартового листа Moonlight Classic»
вчера, 17:50
Глава Федерации горнолыжного спорта России: «Плешкова отправится на Олимпийские игры 3 февраля, Ефимов планирует заезд в Бормио 13 февраля»
вчера, 16:49
Вонн о травме перед Олимпиадой: «Если я что-то и умею делать, так это возвращаться. Моя олимпийская мечта не закончилась»
вчера, 16:36
Захарова о рекомендациях латвийским спортсменам не общаться с россиянами: «Это тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма»
вчера, 16:20
Юрий Бородавко: «В прошлый раз организаторам Moonlight Classic прилетело от FIS за участие Большунова. В этом году их вынудили исключить его из списка»
вчера, 14:24
Линдси Вонн получила травму на Кубке мира за неделю до Олимпиады-2026
вчера, 13:56
«Спортсмены не самые благодарные и иногда не самые умные люди». Губерниев ответил Пеклецовой, которая «не считает его хорошим человеком»
вчера, 13:45
31% пользователей Спортса’’ не будут смотреть Олимпиаду-2026, 34% посмотрят частично: итоги опроса
вчера, 13:03
Тренеры и сервисмены поедут с российскими горнолыжниками на Олимпиаду-2026 в Италию
вчера, 10:38
Большунова по ошибке заявили на Moonlight Classic в Италии под казахстанским флагом. Участие российского лыжника в гонке не планируется
вчера, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14