FIS включила фото Непряевой в подборку с Кубка мира в Гомсе в своих соцсетях

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) включила фото российской лыжницы Дарьи Непряевой в подборку в своих соцсетях. Непряева стала 8-й в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе. Вот ирония! Непряева полгонки бежала со шведкой, которая хотела «держаться подальше от русских»