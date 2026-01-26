  • Спортс
FIS включила фото Непряевой в подборку с Кубка мира в Гомсе в своих соцсетях

FIS опубликовала фото Непряевой в своих соцсетях после Кубка мира в Гомсе.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) включила фото российской лыжницы Дарьи Непряевой в подборку в своих соцсетях.

Непряева стала 8-й в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Вот ирония! Непряева полгонки бежала со шведкой, которая хотела «держаться подальше от русских»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS
14 комментариев
Там вообще такая милота происходила в процессе гонки)
Смотрел трансляцию на официальном Ютуб-канале FIS (ещё раз спасибо местному юзеру, который подсказал 🤝). Так их фисовский комментатор просто влюбился в Дашу 😄 Каждый раз, когда её показывали, отмечал, какая она молодец, что в новой для себя обстановке выглядит достойно, что постоянно подтягивает отстающих преследователей к лидерам, что смело возглавляет свою группу и т.д. И на финише, где была не очень хорошая видимость из-за тумана, перепутал Дашу со Сван и преждевременно поздравил её с седьмым местом) А когда тут же выяснилось, что это была не она, он прям расстроенным голосом исправил свою ошибку 😄
Это явно какая то провокация. Нужно быть настороже и, на всякий случай, возмущаться)
Хотел спросить у Jauhojarvinousiainen название ютуб канала fis ski, где он смотрел трансляции, но он ограничил ответы на свои комментарии почему-то, хотя я первый раз его ник вижу
что поделать, такая жизнь
Ответ Alexandro Purito
Хотел спросить у Jauhojarvinousiainen название ютуб канала fis ski, где он смотрел трансляции, но он ограничил ответы на свои комментарии почему-то, хотя я первый раз его ник вижу что поделать, такая жизнь
А кто-то ему отвечал
А перевести подпись под фото слабо было? Ну чисто для тех, кто не знает вражеского, - чтобы восторгов поубавить.
Ответ Амальгама
А перевести подпись под фото слабо было? Ну чисто для тех, кто не знает вражеского, - чтобы восторгов поубавить.
Те, кто называют вражескими другие языки, перевода не заслуживают
Ответ Амальгама
А перевести подпись под фото слабо было? Ну чисто для тех, кто не знает вражеского, - чтобы восторгов поубавить.
"Такой взгляд, какой бросают, идя сквозь тьму пещеры боли."
От фис подпись делал Шекспир современный
а Кулио еще жив? потому что подпись к фото это просто "as i walk through the valley of the shadow of death"
Ответ honeycutt
а Кулио еще жив? потому что подпись к фото это просто "as i walk through the valley of the shadow of death"
I take a look at my life and realize there’s nothing left.
Ностальгия в глаз попала 😥
