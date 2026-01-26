FIS включила фото Непряевой в подборку с Кубка мира в Гомсе в своих соцсетях
FIS опубликовала фото Непряевой в своих соцсетях после Кубка мира в Гомсе.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) включила фото российской лыжницы Дарьи Непряевой в подборку в своих соцсетях.
Непряева стала 8-й в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS
Смотрел трансляцию на официальном Ютуб-канале FIS (ещё раз спасибо местному юзеру, который подсказал 🤝). Так их фисовский комментатор просто влюбился в Дашу 😄 Каждый раз, когда её показывали, отмечал, какая она молодец, что в новой для себя обстановке выглядит достойно, что постоянно подтягивает отстающих преследователей к лидерам, что смело возглавляет свою группу и т.д. И на финише, где была не очень хорошая видимость из-за тумана, перепутал Дашу со Сван и преждевременно поздравил её с седьмым местом) А когда тут же выяснилось, что это была не она, он прям расстроенным голосом исправил свою ошибку 😄
что поделать, такая жизнь
От фис подпись делал Шекспир современный
Ностальгия в глаз попала 😥