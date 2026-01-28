Предолимпийский подкаст Спортса’’ и ТВ Старт с Кузмаком, Панкратовым и Ивановым: смотрите дискуссию о наших без флага и гимна

Спортс’’ и ТВ Старт провели подкаст про Милан-2026 с Кузмаком и Панкратовым.

Спортс’‘ и ТВ Старт объединились для предолимпийского подкаста: в прямом эфире обсуждаем Милан-2026 и российских спортсменов на Играх.

Участники подкаста – журналист Спортса’’ Владимир Иванов, журналист и ведущий «Радио Спутник» Александр Кузмак, а также двукратный олимпийский чемпион и комментатор Денис Панкратов.

Ведущий – главный редактор ТВ Старт Денис Косинов.

Эфир – одновременно на ВидеоСпортсе’‘, телеканале Старт и платформе tvstart.ru .

Одна из ключевых тем подкаста – сам факт поездки на Олимпиаду россиян в нейтральном статусе.