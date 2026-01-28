  • Спортс
Предолимпийский подкаст Спортса’’ и ТВ Старт с Кузмаком, Панкратовым и Ивановым: смотрите дискуссию о наших без флага и гимна

Спортс’’ и ТВ Старт провели подкаст про Милан-2026 с Кузмаком и Панкратовым.

Спортс’‘ и ТВ Старт объединились для предолимпийского подкаста: в прямом эфире обсуждаем Милан-2026 и российских спортсменов на Играх.

Участники подкаста – журналист Спортса’’ Владимир Иванов, журналист и ведущий «Радио Спутник» Александр Кузмак, а также двукратный олимпийский чемпион и комментатор Денис Панкратов.

Ведущий – главный редактор ТВ Старт Денис Косинов.

Эфир – одновременно на ВидеоСпортсе’‘, телеканале Старт и платформе tvstart.ru.

Одна из ключевых тем подкаста – сам факт поездки на Олимпиаду россиян в нейтральном статусе.

Сама идея олимпийского движения в 2026-м – жива или нет?3093 голоса
ДаКирсти Ковентри
НетСтанислав Поздняков
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
10 комментариев
Да давайте уже Спортс Фм запускайте в конце концов.🥰🥰🥰
Ответ Максим Черкашин
Да давайте уже Спортс Фм запускайте в конце концов.🥰🥰🥰
Вроде же перезапускали? Опять неполучилось?
О Боги, Кузмак, Косинов!!! Все краши с Спорта - России 2 конца нулевых
Даже послушаю
“Сраный Кузмак»(В. Уткин)🤔
Ребятки все норм !
Кузмак просто стрем :(
Крайне унылое зрелище)
Посмотрела 5 мин больше не смогла😭
