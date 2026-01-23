Елизавета Пантрина: «Рада, что вхожу в свои кондиции, набираю форму. Появляется резкость, которая была раньше»

Пантрина о победе в спринте: рада, что вхожу в свои кондиции, набираю форму.

Лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

В финале Пантрина показала результат 3 минуты 30,54 секунды. Второе место заняла Ольга Сергеева, третье – Татьяна Сорина.

– Рада, что вхожу в свои кондиции, набираю форму. У меня появляется резкость, которая была раньше.

– Вам хейтеры напишут, что не было Анастасии Фалеевой, Алены Барановой, Вероники Степановой, потому победить было легче.

– Пусть пишут, что хотят.

– В конце концов победа же была в Кирово‑Чепецке.

– Да. И они тоже бежали, – сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ ».