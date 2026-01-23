Баранова о сломанной лыже в четвертьфинале спринта: «Кричала тренерам – дайте лыжу! Но ни у кого ее не оказалось, что очень странно и непонятно»
Лыжница Алена Баранова рассказала о падении в четвертьфинале классического спринта на Кубке России в Выльгорте.
Вследствие падения Баранова сломала лыжу и не смогла пройти в следующие забеги.
– Я упала, сломала лыжу. Кричала тренерам: «Дайте лыжу». Понимала, что даже отставая, я догоню всех. Но ни у кого из тренеров не оказалось лыжи, что очень странно и непонятно.
– Почему упала, что случилось?
– Не знаю. Может, палку не так поставила. Но как сломалась лыжа? Это первый раз, не понимаю, как такое возможно.
– Что чувствуешь после этой ситуации?
– Неприятно. Сегодня я была очень хорошо готова и должна была показать другой результат, – сказала Баранова в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
