Баранова о сломанной лыже в четвертьфинале спринта: «Кричала тренерам – дайте лыжу! Но ни у кого ее не оказалось, что очень странно и непонятно»

Баранова: кричала тренерам, чтобы дали лыжу, но ни у кого ее не оказалось.

Лыжница Алена Баранова рассказала о падении в четвертьфинале классического спринта на Кубке России в Выльгорте.

Вследствие падения Баранова сломала лыжу и не смогла пройти в следующие забеги.

– Я упала, сломала лыжу. Кричала тренерам: «Дайте лыжу». Понимала, что даже отставая, я догоню всех. Но ни у кого из тренеров не оказалось лыжи, что очень странно и непонятно.

– Почему упала, что случилось?

– Не знаю. Может, палку не так поставила. Но как сломалась лыжа? Это первый раз, не понимаю, как такое возможно.

– Что чувствуешь после этой ситуации?

– Неприятно. Сегодня я была очень хорошо готова и должна была показать другой результат, – сказала Баранова в эфире «Матч ТВ ».