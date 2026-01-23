Михаил Дегтярев: «На Олимпиаде в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов»

Дегтярев: на Олимпиаде в Италии выступят максимум 13 россиян.

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев заявил, что на Играх-2026 в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть.

Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать – неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. А параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха», – сказал Дегтярев, выступая на форуме «Знание. Государство».

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

