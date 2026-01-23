Сорин о приглашении Непряевой и Коростелева на Олимпиаду: «Мыслей об этом не было. Какой смысл забивать себе голову тем, что от тебя не зависит?»
Тренер российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой Егор Сорин заявил, что не думал о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) может не пригласить спортсменов на Олимпиаду в Италию.
Коростелев и Непряева еще в декабре отобрались на Игры в нейтральном статусе, однако МОК направил им приглашения только 21 января.
«Мыслей по поводу приглашения на Олимпийские игры не было. Какой смысл забивать себе голову тем, что от тебя не зависит?» – ответил Сорин на вопрос, переживал ли он за то, что МОК по какой-либо причине откажется приглашать лыжников на Олимпиаду.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
