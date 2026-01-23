Фристайлистка Прусакова о возвращении на Кубок мира: «Очень сильные ощущения. Это не только про трассу, старт или результат, а про само чувство, что ты снова здесь»

Фристайлистка Прусакова рассказала о сильных ощущениях после возвращения на КМ.

Российская фристайлистка Лана Прусакова , которая в декабре получила нейтральный статус, поделилась эмоциями от возвращения на Кубок мира.

15 января Прусакова не прошла квалификацию в слоупстайле на этапе в Швейцарии. Россиянка не сумела отобраться на Олимпиаду-2026.

«Как вы знаете, у нас снова появилась возможность выступать на международной арене. Для меня это особенно ценно – после столь долгого перерыва я вновь вышла на старт этапа Кубка мира в Лаксе.

Честно скажу: это были очень сильные ощущения. Это не только про трассу, старт или результат, а про само чувство, что ты снова здесь, выступаешь на международном уровне, я очень рада, что получила возможность снова выступать.

Искренне благодарю всех, кто принимал участие в этом большом и важном процессе, выражаю большую благодарность Федерации фристайла России и Олимпийскому комитету России. Ну а мы всегда заряжены, никогда не унываем и продолжаем тренироваться, готовиться и делать свою работу с максимальной отдачей», – сказала Прусакова.