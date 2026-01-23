Российские паралимпийцы Ворончихина и Бугаев победили в слаломе на этапе Кубка мира в Германии

Российские паралимпийцы Ворончихина и Бугаев взяли золото на Кубке мира.

Россияне Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали золото в слаломе на этапе Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту в немецком Фельдберге.

Бугаев победил с результатом 1 минута 34,42 секунды. Второе место занял стал швед Аарон Линдстрем (отставание – 0,48 секунды), третье – Адам Холл из Новой Зеландии (4,18).

Ворончихина стала первой со временем 1 минута 45,88 секунды. Второе и третье место заняли немки Анна-Мария Ридер (1,16) и Андреа Ротфусс (2,79).

Бугаев и Ворончихина участвуют в соревнованиях в категории «стоя». Они выступили в Фельдберге с национальной символикой.