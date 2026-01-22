Лыжники Коростелев и Непряева, конькобежки Коржова и Семенова приняли приглашения на Олимпиаду

Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашения на Олимпиаду-2026.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева , конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова приняли приглашения на Олимпиаду-2026 в Италии.

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК ).

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Россияне выступят в нейтральном статусе.