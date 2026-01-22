Алексей Петухов: «Коростелев и Непряева однозначно будут бороться за медали на Олимпийских играх»

Петухов: Коростелев и Непряева однозначно будут бороться за медали на Олимпиаде.

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов считает, что российские лыжники могут претендовать на медали Олимпийских игр-2026.

Соревнования пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Ранее приглашение на Игры получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе.

«Вся страна будет болеть за Коростелева и Непряеву. После слов Савелия о том, что на 99% чуда может не быть, мы все уже волновались. Кубок мира стал для них первым подобным опытом, и можно констатировать, что они однозначно будут бороться за медали на Олимпийских играх.

Не скажу, что там конкуренция меньше, но и не больше, потому что от каждой страны участников будет меньше, чем на этапах Кубка мира. Надеемся на везение, хорошую подготовку, и при стечении всех факторов они будут бороться за подиум.

Оба – сильные спортсмены, которые уже зарекомендовали себя. Мы знаем русские примеры, когда спортсмены приезжали на мировые старты и завоевывали медали. Молодая психология порой помогает выступить лучше», – отметил Петухов.

Также Петухов оценил новость о том, что онлайн-кинотеатр Okko показывать в России трансляции Олимпиады.

«Однозначно поддерживаю показ Олимпийских игр на Оkko. Молодежь должна видеть будущих своих конкурентов. Олимпийские игры нужно показывать, потому что это праздник спорта. Мы не знаем, почему на федеральном канале не покажут Олимпийские игры, поэтому не стоит за это осуждать их.

Я бы лично хотел увидеть, как раньше, когда был маленьким был и прибегал смотреть на Первом канале и «России 1». Сейчас у кого нет подписок Оkko, тот будет смотреть фильмы. Если есть возможность смотреть, уже хочу», – сказал Петухов.