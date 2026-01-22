Сергей Волков: «На остаток сезона у меня две цели – борьба за общий зачет Кубка России и завоевание личных медалей чемпионата России»

Лыжник Сергешй Волков назвал две цели на текущий сезон в России.

Лыжник Сергей Волков назвал свои цели на текущий сезон.

Ранее 24-летний спортсмен получил отказ в нейтральном статусе от международной федерации (FIS).

«На остаток сезона у меня две цели – это борьба за общий зачет Кубка России, хотя это будет сложно, и завоевание личных медалей чемпионата России. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Волков.

На данный момент Волков занимает девятое место в общем зачете Кубка. Чемпионат страны пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.