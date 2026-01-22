Хедегарт об олимпийской трассе: «Мне сказали, что там дежурят охранники и все закрыто, но мне удалось пробраться»

Норвежский лыжник Хедегарт рассказал, как тайком пробрался на олимпийскую трассу.

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт рассказал, как тайком пробрался на олимпийскую трассу в итальянском Валь-ди-Фьемме

«Мне сказали, что там дежурят охранники и все закрыто, но мне удалось пробраться. Меня почти никто не останавливал, так что я просто спокойно заехал.

Было хорошо получить представление о том, какова трасса, потому что раньше я там никогда не был. Но полноценной интервальной тренировки не получилось – разве что просто общее знакомство.

Я определенно строю план. Чем лучше я узнаю трассу, тем более четким он становится.

Трасса очень тяжелая. Тяжелее, чем все те, на которых я когда-либо бегал. Поэтому некоторые вещи становятся особенно важными: распределение сил и понимание того, где и как их дозировать.

Об этом я уже начал думать, и со временем, по мере знакомства с трассой, все будет еще яснее. Такие вещи я во многом решаю уже по ходу гонки, потому что никогда не знаешь, какой форма будет в день старта», – сказал Хедегарт.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля.