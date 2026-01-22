Денис Спицов: «Чувствуется, что пора потренироваться, восстановить силы, потому что тяжеловато даются гонки»

Лыжник Спицов рассказал, почему ему тяжеловато даются гонки.

Лыжник Денис Спицов хочет набрать форму к чемпионату России, который пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.

«Чувствуется, что пора потренироваться, побольше покататься, восстановить силы, потому что тяжеловато даются гонки.

Начало сезона было довольно хорошее, многообещающее, потом я, к сожалению, заболел, и сейчас только восстанавливаю былую форму. Надеюсь, к чемпионату России удастся вернуться в прежние кондиции», – рассказал Спицов.

В общем зачете Кубка России сезона-2025/26 лыжник занимает 23-е место.