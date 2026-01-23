Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе.

С 23 по 25 января в швейцарском Гомсе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 5-й этап Гомс, Швейцария Расписание трансляций 23 января, пятница 14:30 – мужчины и женщины, квалификация командного спринта, свободный стиль 16:30 – мужчины и женщины, финалы командного спринта, свободный стиль / результаты женщин и мужчин 24 января, суббота 12:00 – мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль 16:30 – мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль 25 января, воскресенье 15:15 – женщины, масс-старт, 20 км, классический стиль 18:15 – мужчины, масс-старт, 20 км, классический стиль ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.