Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе
Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Гомсе.
С 23 по 25 января в швейцарском Гомсе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
5-й этап
Гомс, Швейцария
Расписание трансляций
23 января, пятница
14:30 – мужчины и женщины, квалификация командного спринта, свободный стиль
16:30 – мужчины и женщины, финалы командного спринта, свободный стиль / результаты женщин и мужчин
24 января, суббота
12:00 – мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль
16:30 – мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль
25 января, воскресенье
15:15 – женщины, масс-старт, 20 км, классический стиль
18:15 – мужчины, масс-старт, 20 км, классический стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
