  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
14

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Опубликовано расписание трансляций Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

С 23 по 25 января в Сыктывкаре пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

7-й этап

Сыктывкар 

Расписание трансляций

23 января, пятница

10:45 – женщины и мужчины, квалификация спринта, классический стиль

13:15 – женщины и мужчины, финалы спринта, классический стиль / результаты женщин и мужчин

24 января, суббота

10:30 – женщины, 10 км, классический стиль

13:00 – мужчины, 15 км, классический стиль

25 января, воскресенье 

11:00 – женщины и мужчины, квалификация командного спринта, свободный стиль

12.30 – женщины и мужчины, финалы командного спринта, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
расписание турниров
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Лундгрен и Хагстрем, Шлинн и Дривенес, Кахара и Йоэнсуу, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем
6 минут назадLive
Лыжи. Кубок мира. Амундсен и Хедегарт, Эвенсен и Эвен Нортуг, Барп и Пеллегрино, Жув и Шаппаз выступят в командном спринте свободным стилем
8 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Терентьев, Горбунов, Семиков, Бакуров, Тиунов выступят в 1/2 финала классического спринта, Большунов выбыл
8 минут назад
Лыжи. Кубок России. Пантрина, Сергеева, Мацокина, Сорина, Мегедь и Кириллова выступят в финале классического спринта
18 минут назадLive
Баранова о сломанной лыже в четвертьфинале спринта: «Кричала тренерам – дайте лыжу! Но ни у кого ее не оказалось, что очень странно и непонятно»
23 минуты назад
Михаил Дегтярев: «На Олимпиаде в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов»
сегодня, 09:25
Сорин о приглашении Непряевой и Коростелева на Олимпиаду: «Мыслей об этом не было. Какой смысл забивать себе голову тем, что от тебя не зависит?»
сегодня, 08:37
Фристайлистка Прусакова о возвращении на Кубок мира: «Очень сильные ощущения. Это не только про трассу, старт или результат, а про само чувство, что ты снова здесь»
сегодня, 08:14
Российские паралимпийцы Ворончихина и Бугаев победили в слаломе на этапе Кубка мира в Германии
сегодня, 07:40
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева – 27-я
18 января, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Стенсхаген – 3-й, Пеллегрино – 4-й, Коростелев – 19-й
18 января, 16:32
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
18 января, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
18 января, 13:09
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14