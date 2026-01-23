Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Опубликовано расписание трансляций Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

С 23 по 25 января в Сыктывкаре пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

7-й этап

Сыктывкар

Расписание трансляций

23 января, пятница

10:45 – женщины и мужчины, квалификация спринта, классический стиль

13:15 – женщины и мужчины, финалы спринта, классический стиль / результаты женщин и мужчин

24 января, суббота

10:30 – женщины, 10 км, классический стиль

13:00 – мужчины, 15 км, классический стиль

25 января, воскресенье

11:00 – женщины и мужчины, квалификация командного спринта, свободный стиль

12.30 – женщины и мужчины, финалы командного спринта, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».