Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
Опубликовано расписание трансляций Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
С 23 по 25 января в Сыктывкаре пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
7-й этап
Сыктывкар
Расписание трансляций
23 января, пятница
10:45 – женщины и мужчины, квалификация спринта, классический стиль
13:15 – женщины и мужчины, финалы спринта, классический стиль / результаты женщин и мужчин
24 января, суббота
10:30 – женщины, 10 км, классический стиль
13:00 – мужчины, 15 км, классический стиль
25 января, воскресенье
11:00 – женщины и мужчины, квалификация командного спринта, свободный стиль
12.30 – женщины и мужчины, финалы командного спринта, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
