Никита Денисов: «Уверен, что на Олимпиаду поедут Непряева и Коростелев. У нас ведь квота только 1+1, я пролетаю мимо»

Российский лыжник Никита Денисов рассказал, что планирует делать после получения нейтрального статуса FIS.

— Стоит ждать вас на Кубке мира?

— Пока не успели обсудить этот вопрос. Созвонились с Егором Владимировичем [Сориным] буквально час назад. Завтра у меня плановое медобследование в Москве, другой информации пока нет. Будем решать этот вопрос попозже.

— Какая первая реакция была у тренера?

— Он удивился, не ждал такого исхода.

— Лично вы чувствуете, что готовы выступать на международной арене? Желание поучаствовать есть?

— Признаюсь честно, есть небольшой страх, но желание соревноваться огромное. Амбиции у меня есть, поэтому считаю, что нужно пробовать.

— За что можете сейчас бороться на Кубке мира?

— Мой последний международный старт был еще в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждет. Даже свои ощущения не могу предсказать.

— Есть ли шанс увидеть вас в Милане?

— Уверен, что туда поедут Даша и Савелий. У нас ведь квота только 1+1. Скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады, — сказал Денисов.