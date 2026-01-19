Никита Денисов: «Уверен, что на Олимпиаду поедут Непряева и Коростелев. У нас ведь квота только 1+1, я пролетаю мимо»
Российский лыжник Никита Денисов рассказал, что планирует делать после получения нейтрального статуса FIS.
— Стоит ждать вас на Кубке мира?
— Пока не успели обсудить этот вопрос. Созвонились с Егором Владимировичем [Сориным] буквально час назад. Завтра у меня плановое медобследование в Москве, другой информации пока нет. Будем решать этот вопрос попозже.
— Какая первая реакция была у тренера?
— Он удивился, не ждал такого исхода.
— Лично вы чувствуете, что готовы выступать на международной арене? Желание поучаствовать есть?
— Признаюсь честно, есть небольшой страх, но желание соревноваться огромное. Амбиции у меня есть, поэтому считаю, что нужно пробовать.
— За что можете сейчас бороться на Кубке мира?
— Мой последний международный старт был еще в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждет. Даже свои ощущения не могу предсказать.
— Есть ли шанс увидеть вас в Милане?
— Уверен, что туда поедут Даша и Савелий. У нас ведь квота только 1+1. Скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады, — сказал Денисов.