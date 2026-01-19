Никита Денисов: «Знал, что я прохожу по критериям FIS. Есть ребята, которые подходят по всем из них, но допуска у них так и нет»

Лыжник Денисов: знал, что я прохожу по всем критериям, которые обозначили в FIS.

Российский лыжник Никита Денисов высказался о получении нейтрального статуса.

— Если честно, до сих пор не понимаю, что произошло. Слишком много мыслей, еще предстоит достаточно обдумать и обговорить с тренером. Пока внутри одно сплошное непонимание.

— С какими ожиданиями подавали заявку на нейтральный статус?

— Знал, что я прохожу по всем критериям, которые обозначили в FIS. У меня есть международные пробы, я студент, не служу и никогда не служил в вооруженных силах. Понимал, что прохожу, но одновременно мой результат пока не позволяет выступать на Кубке мира.

— Как проходил процесс получения нейтрального статуса?

— Я заполнил заявку и отправил ее в FIS. В ответ мне прислали анкету, которую я даже не сразу открыл. Через неделю FIS еще раз обратились ко мне и напомнили, что у меня лежит незаполненная анкета. Тогда я уже решил, что нужно довести дело до конца. Все-таки в спорте может произойти все, что угодно. Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности.

— Сколько времени прошло между отправкой анкеты и получением итогового результата?

— Счет на оплату пришел прямо перед новогодними праздниками, 26 или 27 декабря. Все банки не работали, поэтому у меня просто не было возможности оплатить. Только на прошлой неделе смог закрыть этот вопрос.

— Елена Вяльбе только недавно говорила, что больше никому из наших лыжников нейтральный статус не придет, а теперь вы его получили.

— Можно сказать, что мой случай несколько отложенный. Если бы я подавался вместе с Савелием, получил бы нейтральный статус раньше. У меня были свои проблемы и после этапа Кубка России в Тюмени я уехал домой решать их.

— Ожидаете ли, что нейтральный статус получит еще кто-то из наших лыжников?

— Даже не знаю, что будет дальше. Я так и не разобрался в соответствии критериям FIS. Знаю ребят, которые подходят по всем из них, но допуска у них так и нет, — сказал Денисов.