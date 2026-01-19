Бородавко о Денисове: «Непонятно по FIS, какой будет допуск – будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать»

  • Спортс
7

Бородавко высказался о допуске к международным стартам лыжника Денисова.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус. 

«Непонятно по FIS, какой будет допуск – будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать или же только одному человеку? Поэтому здесь все достаточно сложно.

Если у нас, допустим, Савелий (Коростелев) является безоговорочным лидером – я имею в виду среди тех, кто на Олимпиаде будет, – уже адаптирован, уже принял участие в определенном количестве стартов, то здесь трудно сказать.

Возникает двоякое ощущение: стоит ли везти на Олимпийские игры людей, если они не смогут стартовать? С другой стороны, то, что дали нейтральный статус, – это здорово. А если будет возможность стартовать не одному, а сразу двоим, то, конечно, я это все приветствую.

Никита сейчас тренируется под руководством Сорина Егора Владимировича. Неизвестно, есть ли у него виза. То есть много таких сопутствующих вопросов, которые влияют на возможность участия в Олимпийских играх.

Наши сервисеры, те люди, которые получили нейтральный статус еще в декабре, до сих пор не смогли получить визы. Только сейчас начинают получать. Сколько это может продлиться? У меня много вопросов по этому поводу», – сказал Бородавко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
