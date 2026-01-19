CAS подтвердил получение апелляции лыжника Волкова против FIS из-за отказа в нейтральном статусе
CAS подтвердил получение апелляции лыжника Волкова против FIS.
В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили получение апелляции российского лыжника Сергея Волкова.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала спортсмену в нейтральном статусе. Причиной отказа стало допинговое дело 2022 года. Волков обжаловал решение в CAS.
«CAS подтверждает получение следующей апелляции против FIS относительно нейтрального статуса: «Сергей Волков против FIS».
На момент написания этого текста дальнейших апелляций не поступало», — заявили в пресс‑службе CAS.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: CAS
