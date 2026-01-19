Лыжник Денисов и горнолыжницы Исраилова и Гирина получили нейтральный статус FIS

Российский лыжник Никита Денисов получил нейтральный статус FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила нейтральный статус российскому лыжнику Никите Денисову.

Спортсмену 24 года, в текущем сезоне он идет 84-м в общем зачете Кубка России.

Также нейтральный статусы получили горнолыжницы Танзила Исраилова и Виталина Гирина.