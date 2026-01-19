Татьяна Сорина: «Иногда задаю себе вопрос: «Ну куда тебе продолжать? Остановись уже». И тут же ловлю себя на мысли, что на КМ полно тех, кто старше меня на 3-4 года»

Сорина: надеюсь, здоровье позволит еще четыре года побегать.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Татьяна Сорина высказалась о продолжении спортивной карьеры.

— Когда смотришь со стороны на то, как выступают на Кубке мира, есть ли какие‑то вещи, которые позволяют соотнести сильнейших в России и сильнейших там?

— Мне кажется, уровень женских результатов не сильно подрос, учитывая, что бегать продолжают те же самые люди. В этом плане прогресс в России виден более отчетливо — сильно подтянулись молодые.

— Вас лично это раздражает или стимулирует?

— Какой смысл раздражаться? Рано или поздно такое по‑любому должно случиться. Я и сама выросла, пытаясь как можно быстрее подтянуться до уровня более взрослых спортсменок. Круто иметь такую скамейку запасных.

— Вы часто думаете о том, что будет дальше? Ради чего тренироваться, к чему стремиться?

— Я всегда была максималисткой. Если выхожу на старт, где бы это ни происходило, мне надо показать максимальный результат. Хочется чемпионат России выиграть. После того как у нас родился второй ребёнок, я еще ни одной личной гонки не выиграла. Наверное, пока этого не добьюсь, мне будет хотеться бегать.

— То есть лыжи — это удовольствие или чаще преодоление?

— Было, конечно же, пару гонок, когда приходилось совсем тяжело, но чаще это удовольствие. Когда я чего‑то не хочу, просто не стану это делать. В этом случае ты никогда не отработаешь на лыжне по максимуму. Если почувствую, что все совсем поперек горла встанет, уйду.

Иногда, правда, задаю себе вопрос: «Ну куда тебе продолжать? У тебя двое детей, остановись уже». Выхожу на старт и реально ведь понимаю, что из всех, кто продолжает бегать внутри России, я самая возрастная. И тут же ловлю себя на мысли, что на Кубке мира полно тех, кто старше меня на три‑четыре года. Так что надеюсь, здоровье позволит еще четыре года побегать, — сказала 31-летняя Сорина.