Сорина об отказе в нейтральном статусе: «Предполагала, что мне откажут, но хотелось бы письменного подтверждения»

FIS отказала лыжнице Сориной в предоставлении нейтрального статуса.

Олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина сообщила, что получила отказ от Международной федерации лыжного спорта (FIS) в предоставлении нейтрального статуса.

— Что должен чувствовать олимпийский чемпион, который лишен возможности не просто доказывать, что он силен, но даже получать этот шанс?

— А что поделать, если обстоятельства так сложились? Ну да, мы надеялись на более благоприятное решение. С другой стороны, если бы у меня сейчас была суперформа, наверное, я бы думала только об этом. Но состояние у меня не такое, чтобы сильно расстраиваться из‑за неучастия в Играх.

— Но заявку на нейтральный статус вы все‑таки подавали?

— Да. Предполагала, что мне откажут, но хотелось бы письменного подтверждения. Другой вопрос, что на Игры мне хотелось ехать именно за медалями.

— То есть вы понимали, что, скорее всего, получите отказ, что находитесь не в той форме, чтобы претендовать на высокий результат, и все равно отправили заявку на нейтральный статус, затратив достаточно большую сумму собственных денег. Получается, все равно надеялись на чудо?

— Наверное, да. На момент подачи заявок до Олимпиады оставалось еще два месяца — соответственно, были мысли, что можно успеть набрать нормальную форму. Это сейчас я понимаю, что моя нынешняя готовность позволила бы проехать на Играх только на уровне десятых‑пятнадцатых мест. Поэтому не так чтобы совсем сильно расстроилась, получив отказ, — сказала Сорина. 

