Юрий Бородавко: «FIS не хочет видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус»

Бородавко: FIS не хочет видеть большое представительство российских лыжников.

Тренер Юрий Бородавко допустил, что в текущем сезоне больше никому из российских лыжников не дадут нейтральный статус.

На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

«FIS является политизированной организацией. Они не хотят видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус», – сказал Бородавко.