Юрий Бородавко: «FIS не хочет видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус»
Бородавко: FIS не хочет видеть большое представительство российских лыжников.
Тренер Юрий Бородавко допустил, что в текущем сезоне больше никому из российских лыжников не дадут нейтральный статус.
На данный момент нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«FIS является политизированной организацией. Они не хотят видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
