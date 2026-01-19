  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • FIS: «Процесс пересмотра списков AIN является непрерывным и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26»
4

FIS: «Процесс пересмотра списков AIN является непрерывным и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26»

FIS: процесс пересмотра списков нейтральных атлетов является непрерывным.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что продолжает обновлять списки нейтральных атлетов.

Из российских лыжников нейтральный статус на данный момент получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

– Правда ли, что, как утверждает Вяльбе, ни один другой российский лыжник не получит нейтральный статус перед Олимпийскими играми?

– Процесс пересмотра списков AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) является непрерывным – о чем свидетельствуют многочисленные обновления списков – и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26, – сообщили в FIS.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»
9 декабря 2025, 19:35
Вяльбе о российских лыжниках на Олимпиаде: «Какую квоту нам оставили, мы не знаем. Предполагаем, что это будет 1+1»
7 декабря 2025, 09:03
Шведская лыжница Сван не будет бойкотировать Олимпиаду, несмотря на допуск россиян: «Моей целью всегда было соревноваться»
5 декабря 2025, 15:51
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Лундгрен и Хагстрем, Шлинн и Дривенес, Кахара и Йоэнсуу, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем
5 минут назадLive
Лыжи. Кубок мира. Амундсен и Хедегарт, Эвенсен и Эвен Нортуг, Барп и Пеллегрино, Жув и Шаппаз выступят в командном спринте свободным стилем
7 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Терентьев, Горбунов, Семиков, Бакуров, Тиунов выступят в 1/2 финала классического спринта, Большунов выбыл
7 минут назад
Лыжи. Кубок России. Пантрина, Сорина, Крамаренко, Кириллова, Мацокина выступят в 1/2 финала классического спринта, Баранова выбыла
17 минут назадLive
Баранова о сломанной лыже в четвертьфинале спринта: «Кричала тренерам – дайте лыжу! Но ни у кого ее не оказалось, что очень странно и непонятно»
22 минуты назад
Михаил Дегтярев: «На Олимпиаде в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов»
сегодня, 09:25
Сорин о приглашении Непряевой и Коростелева на Олимпиаду: «Мыслей об этом не было. Какой смысл забивать себе голову тем, что от тебя не зависит?»
сегодня, 08:37
Фристайлистка Прусакова о возвращении на Кубок мира: «Очень сильные ощущения. Это не только про трассу, старт или результат, а про само чувство, что ты снова здесь»
сегодня, 08:14
Российские паралимпийцы Ворончихина и Бугаев победили в слаломе на этапе Кубка мира в Германии
сегодня, 07:40
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева – 27-я
18 января, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Стенсхаген – 3-й, Пеллегрино – 4-й, Коростелев – 19-й
18 января, 16:32
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
18 января, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
18 января, 13:09
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14