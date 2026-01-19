FIS: «Процесс пересмотра списков AIN является непрерывным и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26»

FIS: процесс пересмотра списков нейтральных атлетов является непрерывным.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила, что продолжает обновлять списки нейтральных атлетов.

Из российских лыжников нейтральный статус на данный момент получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

– Правда ли, что, как утверждает Вяльбе, ни один другой российский лыжник не получит нейтральный статус перед Олимпийскими играми?

– Процесс пересмотра списков AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) является непрерывным – о чем свидетельствуют многочисленные обновления списков – и будет проводиться на протяжении всего сезона-2025/26, – сообщили в FIS.