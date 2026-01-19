Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Мальцев, Горбунов, Пантрина, Шибекина одержали победы, Степанова заняла 2-е и 3-е места
18-19 января в Сыктывкаре прошел чемпионат войск национальной гвардии РФ.
Лыжные гонки
Чемпионат войск национальной гвардии РФ
Сыктывкар
Женщины
10 км, масс-старт, классический стиль
1. Елизавета Пантрина – 30.39,2
2. Вероника Степанова – 0,8
3. Татьяна Сорина – 2,7
4. Екатерина Шибекина – 4,9
5. Дарья Рогозина – 9,0
6. Алена Баранова – 11,3
5 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Екатерина Шибекина – 12.38,2
2. Татьяна Сорина – 2,1
3. Вероника Степанова – 3,4
4. Елизавета Пантрина – 4,6
5. Лариса Рясина – 39,4
6. Ирина Ибрагимова – 44,4
Мужчины
15 км, масс-старт, классический стиль
1. Иван Горбунов – 38.07,7
2. Евгений Семяшкин – 1,1
3. Сергей Забалуев – 1,4
4. Илья Порошкин – 1,5
5. Алексей Виценко – 4,0
6. Евгений Белов – 4,4
15 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Артем Мальцев – 34.06,0
2. Евгений Семяшкин – 28,9
3. Денис Спицов – 43,3
4. Сергей Забалуев – 1.11,4
5. Иван Горбунов – 1.11,6
6. Евгений Белов – 1.20,9