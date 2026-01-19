  • Спортс
  Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Мальцев, Горбунов, Пантрина, Шибекина одержали победы, Степанова заняла 2-е и 3-е места
Лыжи. Чемпионат войск национальной гвардии РФ. Мальцев, Горбунов, Пантрина, Шибекина одержали победы, Степанова заняла 2-е и 3-е места

Лыжница Степанова заняла 2-е и 3-е места на чемпионате войск нацгвардии РФ.

18-19 января в Сыктывкаре прошел чемпионат войск национальной гвардии РФ.

Лыжные гонки

Чемпионат войск национальной гвардии РФ 

Сыктывкар

Женщины

10 км, масс-старт, классический стиль

1. Елизавета Пантрина – 30.39,2

2. Вероника Степанова – 0,8

3. Татьяна Сорина – 2,7

4. Екатерина Шибекина – 4,9

5. Дарья Рогозина – 9,0

6. Алена Баранова – 11,3

5 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Екатерина Шибекина – 12.38,2

2. Татьяна Сорина – 2,1

3. Вероника Степанова – 3,4

4. Елизавета Пантрина – 4,6

5. Лариса Рясина – 39,4

6. Ирина Ибрагимова – 44,4

Мужчины

15 км, масс-старт, классический стиль

1. Иван Горбунов – 38.07,7

2. Евгений Семяшкин – 1,1

3. Сергей Забалуев – 1,4

4. Илья Порошкин – 1,5

5. Алексей Виценко – 4,0

6. Евгений Белов – 4,4

15 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Артем Мальцев – 34.06,0

2. Евгений Семяшкин – 28,9

3. Денис Спицов – 43,3

4. Сергей Забалуев – 1.11,4

5. Иван Горбунов – 1.11,6

6. Евгений Белов – 1.20,9

