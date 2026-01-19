Волков об условиях на Кубке мира и в России: «Там быстрый снег и высота. Трассы довольно сложные, требования к скорости выше»

Лыжник Волков рассказал, чем отличаются условия в России и на Кубке мира.

Российский лыжник Сергей Волков рассказал, чем отличаются соревнования в России и на Кубке мира.

Ранее Волкову отказали в нейтральном статусе. В декабре спортсмен некоторое время тренировался в Европе.

«Там быстрый снег и высота. Трассы довольно сложные, требования к скорости выше. У нас, допустим, подъем такой же крутизны будет даваться сложнее из-за медленного снега.

Фактор адаптации высоты тоже очень важен, потому что здесь мы бегаем по равнинам, а там в горах», – сказал Волков.