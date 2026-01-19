Филиппов о нейтральном статусе: «Нас собирали представители международной федерации и подчеркнули, что у нас такие же права, как и у остальных»

Ски-альпинист Филиппов: мои соперники – тоже люди, а не роботы.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов высказался о бронзе в спринте на этапе Кубка мира в Куршевеле.

– Главные выводы после первой в карьере медали в спринте?

– Теперь совершенно точно понятно, что мои соперники – тоже люди, а не какие-то роботы. С ними возможно соперничать на таком уровне и очень интересно это делать, а местами даже легко. Когда я прошел квалификацию, ноги были настолько ватными, что даже испугался – а как забеги бежать? Но уже в четвертьфинале понял, что запас есть, бегу как дома, контролируя соперников. Конечно, еще стоит поработать над экономичностью забегов, чтобы беречь силы под финал. Но как тут поберечь, когда я в такой полуфинал попал? У нас был самый быстрый забег, мы с Ориолем Кардоной выбежали из 2.40 – это лучшее время дня в итоге было.

Подготовительная работа была проделана хорошая. Я себя так и настраивал, чтобы все внимание уделить только спринту. Это дает свои плоды. Если смотреть на мои прошлые сезоны, надеюсь, тенденция по набору формы продолжится и сейчас. Я никогда не форсирую подготовку к первому этапу Кубка мира, в котором участвую, а дальше должно быть еще легче и быстрее. Мне понравился мой бег. И не только мне, но и отцу-тренеру и друзьям. Все говорят, что я стал бежать более плавно, эффективно и экономично. <...>

– Ты уже второй сезон выступаешь в нейтральном статусе. По сравнению с прошлым сезоном ограничений не добавилось?

– Нет, больших ограничений нет. Нас собирали представители международной федерации и подчеркнули, что у нас такие же права, как и у остальных. Ограничения накладываются только на одежду и высказывания, в этом нужно соблюдать аккуратность.

– В сборной России все спортсмены получили нейтральный статус?

– Да, конечно. Помимо меня, это Андрей Федоров, Павел Якимов, Александр Антонов, Даниил Слушкин, Ирина Рачинская, Ирина Умницына, Дарья Зинченко. Кроме того, нейтральные статусы получили наши тренеры Дмитрий Брегеда и Владислав Андреев, наш тим-лидер. Так что организационные вопросы теперь решаются намного быстрее.

– Ты будешь участвовать во всех этапах Кубка мира до Олимпиады?

– Да, мы командой на арендованном микроавтобусе переехали в Андорру, где пройдет следующий этап. Как раз есть время, чтобы подготовиться и потренироваться в месте проведения. Вертикальную гонку в Андорре не побегу, только спринт. Затем переедем в Испанию, где пройдет последний перед Олимпиадой этап Кубка мира. Ну а после Игр, конечно, хотелось бы выступить и на оставшихся этапах, но там все по ситуации.

– Была информация, что у тебя могут возникнуть проблемы с визой. Это правда?

– Сейчас я путешествую по шенгенской мультивизе, срок действия которой заканчивается как раз во время Олимпийских игр. Но на днях мне должны дать новую мультивизу, – сказал Филиппов.