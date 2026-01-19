  • Спортс
10

Губерниев о невыдаче нейтральных статусов лыжникам: «Очевидно противодействие международной федерации»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что российским лыжникам отказывают в нейтральном статусе.

Елена Вяльбе сказала, что больше никто из российских лыжников не получит нейтральный статус. Как думаете, это возможно?

– Это было понятно и без Елены Валерьевны, судя по тем процессам, которые происходят. Вяльбе как Капитан Очевидность подтвердила те тенденции, которые сейчас происходят. В этом сезоне из россиян выступают два человека, и вряд ли кого‑то еще допустят. Хотели бы допустить – уже бы допустили. Будем болеть за тех двоих, кто выступает.

– Горбунову и Пеклецовой пришел отказ из‑за несоблюдения антидопинговых правил. То есть из‑за того, что нет международных проб, хотя другие виды спорта этот вопрос решили. Почему лыжам не удалось договориться?

– Не знаю, почему не удалось договориться. Может, проблемы в Елене Валерьевне, может, еще в чем‑то. В любом случае, в лыжах, как и в биатлоне, совершенно очевидно противодействие международных федераций. В биатлоне оно максимальное, в лыжах близкое к максимуму, но там хотя бы двоих допустили, потому что FIS – за, IBU – против. Живем сейчас в такой парадигме, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
