Коростелев и Непряева пропустят коньковый спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Коростелев и Непряева не выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе.
В старт-листах на квалификацию, опубликованных FIS, Коростелев и Непряева отсутствуют. В воскресенье в Оберхофе пройдет классическая гонка с раздельным стартом на 10 км.
Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
