Коростелев и Непряева пропустят коньковый спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Коростелев и Непряева не выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В старт-листах на квалификацию, опубликованных FIS, Коростелев и Непряева отсутствуют. В воскресенье в Оберхофе пройдет классическая гонка с раздельным стартом на 10 км.

Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.