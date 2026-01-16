  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Россиянка Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле
1

Россиянка Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле

Россиянка Иванова не вышла в финал на этапе Кубка мира по фристайлу.

Россиянка Светлана Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «могул». Этап проходит в США.

Иванова заняла 37-е место в квалификации. В финал выходят 16 спортсменок.

Соревнования в США являются одним из этапов олимпийского отбора, который завершится 18 января.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoКубок мира
Светлана Иванова
могул (жен)
сборная России жен (фристайл)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе
53 минуты назад
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
сегодня, 20:14
Никита Денисов: «Уверен, что на Олимпиаду поедут Непряева и Коростелев. У нас ведь квота только 1+1, я пролетаю мимо»
сегодня, 19:15
Никита Денисов: «Знал, что я прохожу по критериям FIS. Есть ребята, которые подходят по всем из них, но допуска у них так и нет»
сегодня, 19:03
Бородавко о Денисове: «Непонятно по FIS, какой будет допуск – будет ли возможность двум спортсменам одновременно стартовать»
сегодня, 19:00
CAS подтвердил получение апелляции лыжника Волкова против FIS из-за отказа в нейтральном статусе
сегодня, 18:41
Лыжник Денисов и горнолыжницы Исраилова и Гирина получили нейтральный статус FIS
сегодня, 17:04
Татьяна Сорина: «Иногда задаю себе вопрос: «Ну куда тебе продолжать? Остановись уже». И тут же ловлю себя на мысли, что на КМ полно тех, кто старше меня на 3-4 года»
сегодня, 16:49
Сорина об отказе в нейтральном статусе: «Предполагала, что мне откажут, но хотелось бы письменного подтверждения»
сегодня, 15:38
Юрий Бородавко: «FIS не хочет видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус»
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева – 27-я
вчера, 16:35
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Стенсхаген – 3-й, Пеллегрино – 4-й, Коростелев – 19-й
вчера, 16:32
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
вчера, 13:13
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
вчера, 13:09
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14