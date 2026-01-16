Россиянка Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле
Россиянка Иванова не вышла в финал на этапе Кубка мира по фристайлу.
Россиянка Светлана Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «могул». Этап проходит в США.
Иванова заняла 37-е место в квалификации. В финал выходят 16 спортсменок.
Соревнования в США являются одним из этапов олимпийского отбора, который завершится 18 января.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости