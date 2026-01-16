Россиянка Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле

Россиянка Иванова не вышла в финал на этапе Кубка мира по фристайлу.

Россиянка Светлана Иванова не квалифицировалась в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине «могул». Этап проходит в США.

Иванова заняла 37-е место в квалификации. В финал выходят 16 спортсменок.

Соревнования в США являются одним из этапов олимпийского отбора, который завершится 18 января.