Горные лыжи. Кубок мира. Францони выиграл супергигант, Бабинский – 2-й, фон Алльмен – 3-й
Итальянский горнолыжник Францони выиграл супергигант на Кубке мира в Венгене.
Итальянский горнолыжник Джованни Францони победил в супергиганте на этапе Кубке мира в швейцарском Венгене.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Супергигант
Мужчины
1. Джованни Францони (Италия) – 1.45,19
2. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,35
3. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,37
4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,53
5. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,68
6. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,83
7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,91
8. Маттиа Кассе (Италия) – 1,01
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
