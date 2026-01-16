Горные лыжи. Кубок мира. Францони выиграл супергигант, Бабинский – 2-й, фон Алльмен – 3-й

Итальянский горнолыжник Францони выиграл супергигант на Кубке мира в Венгене.

Итальянский горнолыжник Джованни Францони победил в супергиганте на этапе Кубке мира в швейцарском Венгене. Горные лыжи Кубок мира Венген, Швейцария Супергигант Мужчины 1. Джованни Францони (Италия) – 1.45,19 2. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,35 3. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,37 4. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,53 5. Рафаэль Хазер (Австрия) – 0,68 6. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,83 7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,91 8. Маттиа Кассе (Италия) – 1,01 Полные результаты – на сайте FIS.