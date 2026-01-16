Российская сноубордистка Пауль примет участие в отборочном к Олимпиаде этапе Кубка мира

Сноубордистка Пауль выступит на отборочном к Олимпиаде этапе Кубка мира.

Российская сноубордистка Кристина Пауль выступит на отборочном к Олимпиаде этапе Кубка мира в Китае.

Об этом сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Сноубордист Арсений Томин, который также получил нейтральный статус, принять участие в турнире не сможет.

«Кристина участвует, а Арсений не имеет очков FIS, к сожалению, поэтому не сможет выступить, так как после присвоения нейтрального статуса стартов перед Кубком мира не было по календарю FIS. Болеем за Кристину», — сказал Тихомиров.

Этап Кубка мира в Китае пройдет с 16 по 17 января. Он станет последним квалификационным к Олимпийским играм.