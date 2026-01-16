Вероника Степанова: «Кому-то из спортсменов нужны посредники в виде репортеров. Я уверена, что «прямые продажи» через соцсети – куда более современно»

Лыжница Степанова высказалась про общение со СМИ.

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась про общение со СМИ.

«Информация – это товар. Даже на таком ну очень скромном, крошечном рынке, как лыжные гонки.

Кому-то из спортсменов нужны посредники в виде репортеров. Но я уверена, что «прямые продажи» своих ощущений, мыслей, внутренней/личной информации через собственные соцсети – куда более современно. И выгодно. Сотни тысяч, тем более миллионы просмотров всегда во что-то полезное конвертируются, поверьте.

Вот за это в том числе меня «инфопосредники» и не любят. Если все спортсмены будут избегать репортеров и общаться с публикой напрямую в соцсетях – то кому они нужны будут и что им останется? Критиковать и бухтеть, при этом в предмете не разбираясь?

Именно я, кстати, ничего против не имею – пишите, что считаете нужным. Главное, мое время не тратьте и фамилию не перепутайте.

А я чуть дольше посплю, чем с вами на морозе беседовать», – написала Степанова.