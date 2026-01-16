Юрий Бородавко: «Большунов потренировался дома, получил психологическое равновесие, и это придало ему сил»

Бородавко: Большунов потренировался дома, и это придало ему сил.

Тренер лыжной сборной России Юрий Бородавко заявил, что тренировки дома придали сил Александру Большунову.

Накануне Большунов победил на дистанции 15 километров свободным стилем на Кубке России в Казани. Это его первое золото в сезоне.

«Если вы видите, он абсолютно другой, в психологическом подходе он спокоен, уравновешен. Это видно по его общению.

За то время, которое он поболел, потренировался дома, он получил психологическое равновесие, и это придало ему сил в тренировочном плане и вывелось в результат здесь, в Казани», — сказал Бородавко.