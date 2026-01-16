Сергей Ардашев: «В новогодние праздники, вместо того, чтобы отмечать, я переболел и провалялся с температурой»

Лыжник Ардашев сообщил, что болел в новогодние праздники.

Российский лыжник Сергей Ардашев намерен бороться за победу во всех зачетах Кубка России.

Сейчас Ардашев занимает первое место в общем зачете, набрав 718 очков. Вторым идет трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (405).

«Конечно, я все равно обращаю на это внимание. Все-таки может всякое случиться. Например, даже сейчас, в новогодние праздники, вместо того, чтобы отмечать, я переболел и провалялся с температурой.

Но это уже все позади. Борьба будет продолжаться. И надо постараться все-таки побороться за все зачеты – спринтерские, дистанционные и, понятно, общий зачет», – рассказал Ардашев.