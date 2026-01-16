Панжинский о Коростелеве и Непряевой: «Возможно, в этом сезоне им так и не удастся пройти квалификацию спринта. Но думаю, что со временем они привыкнут»

Панжинский оценил шансы Коростелева и Непряевой в спринтах на Кубке мира.

Серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Панжинский оценил шансы Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринтах на Кубке мира.

«Нашим ребятам не хватает скорости движений. Они не привыкли к таким спринтерским кругам, как на Кубке мира, у нас круги длиннее. Савелий и Дарья проходят адаптацию и, возможно, что в этом сезоне им так и не удастся пройти квалификацию. Но я думаю, что со временем они привыкнут.

Они больше заточены под дистанционные гонки, и там мы видели, как наши спортсмены заезжали не только в топ-10, но и в топ-5. Так что я считаю более правильным оценивать их реальный уровень по дистанции, но и над спринтом нужно работать», – сказал Панжинский .

