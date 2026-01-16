Алина Пеклецова: «В спринте, наверное, не готова еще серьезно выступать»

Лыжница Пеклецова сообщила, что не готова серьезно бегать спринты.

Лыжница Алина Пеклецова сообщила, что не готова серьезно бегать спринты.

Сейчас 20-летняя спортсменка лидирует в дистанционном зачете Кубка России.

«В спринте, наверное, не готова еще серьезно выступать, больше у меня уклон на дистанционные гонки, длинные.

В целом сезоном я довольна. Хоть это уже и шестой этап, но все равно главные старты у нас впереди: и первенство России, и чемпионат России, и финал Кубка России», – рассказала Пеклецова.