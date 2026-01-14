  • Спортс
3

Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Молтзан – 2-я, Труппе – 3-я

Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в австрийском Флахау.

Горные лыжи

Кубок мира

Флахау, Австрия

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,52

2. Пола Молтзан (США) – 0,41

3. Катарина Труппе (Австрия) – 0,65

4. Камилла Раст (Швейцария) – 0,67

5. Венди Холденер (Швейцария) – 0,93

6. Анна Свенн-Ларсон (Швеция) – 1,16

7. Сара Хектор (Швеция) – 1,54

8. Лара Кольтури (Албания) – 2,13

Екатерина Ткаченко (Россия) не финишировала в первой попытке.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
горные лыжи
logoКубок мира
слалом (жен)
logoМикаэла Шиффрин
результаты
logoВенди Холденер
сборная Албании жен
logoЕкатерина Ткаченко
женская сборная России по горным лыжам
logoсборная США жен
Сара Хектор
Анна Свенн-Ларссон
Лара Кольтури
сборная Швейцарии жен
Пола Молтзан
Камилла Раст
Катарина Труппе
logoсборная Австрии жен
logoсборная Швеции жен
