Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Молтзан – 2-я, Труппе – 3-я
Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в австрийском Флахау.
Горные лыжи
Кубок мира
Флахау, Австрия
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,52
2. Пола Молтзан (США) – 0,41
3. Катарина Труппе (Австрия) – 0,65
4. Камилла Раст (Швейцария) – 0,67
5. Венди Холденер (Швейцария) – 0,93
6. Анна Свенн-Ларсон (Швеция) – 1,16
7. Сара Хектор (Швеция) – 1,54
8. Лара Кольтури (Албания) – 2,13
Екатерина Ткаченко (Россия) не финишировала в первой попытке.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
