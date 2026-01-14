Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Молтзан – 2-я, Труппе – 3-я

Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Австрии.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в австрийском Флахау. Горные лыжи Кубок мира Флахау, Австрия Женщины Слалом 1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,52 2. Пола Молтзан (США) – 0,41 3. Катарина Труппе (Австрия) – 0,65 4. Камилла Раст (Швейцария) – 0,67 5. Венди Холденер (Швейцария) – 0,93 6. Анна Свенн-Ларсон (Швеция) – 1,16 7. Сара Хектор (Швеция) – 1,54 8. Лара Кольтури (Албания) – 2,13 Екатерина Ткаченко (Россия) не финишировала в первой попытке.