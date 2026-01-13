Олимпийский призер в сноуборде Кестенхольц погиб при сходе лавины в Швейцарии.

Бронзовый призер Олимпиады-1998 швейцарский сноубордист Уэли Кестенхольц погиб в возрасте 50 лет при сходе лавины.

Трагедия произошла 11 января в кантоне Вале.

«Жизнь слишком коротка, чтобы заниматься только одним видом спорта» – таков заголовок сайта Уэли Кестенхольца. Его жизнь действительно оказалась слишком короткой. Лавина, сошедшая в прошлое воскресенье в долине Летченталь, стала фатальной для отца двоих детей.

Швейцарская лыжная федерация и сообщество сноубордистов потрясены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Уэли», – сказал президент федерации Петер Барандун.

Кестенхольц завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе в Нагано-1998, когда сноуборд впервые был включен в программу Олимпийских игр.