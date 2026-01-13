  • Спортс
  • Вик Уайлд: «Федерация сноуборда России ничего не сделала, чтобы подготовиться к ситуации с допуском. Она подвела спортсменов»
Вик Уайлд: «Федерация сноуборда России ничего не сделала, чтобы подготовиться к ситуации с допуском. Она подвела спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказался о неучастии россиян в Кубке мира.

«Жаль, что сейчас на Кубке мира нет российских сноубордистов. Из-за того, что Федерация сноуборда России ничего не планировала заранее, никто из наших нейтральных спортсменов не участвует в соревнованиях. Это очень печально, и я надеюсь, что Министерство спорта разберется в том, что происходит с Федерацией сноуборда России. С моей точки зрения, федерация подвела многих спортсменов, которые мечтали вернуться на эти Олимпийские игры. Федерация подводила нас в течение многих лет. Это выглядит как полное отсутствие контроля, что просто невероятно.

Я не могу быть уверен в том, что именно произошло. Но, судя по всему, из-за того, что федерация ничего не сделала для того, чтобы подготовиться к ситуации с допуском в нейтральном статусе в последнюю минуту, у них не было готовых виз для поездок сейчас на соревнования. Хотя я предупредил их об этом прошлым летом.

Другие спортивные федерации, похоже, оформили визы своим атлетам заранее на случай возникновения подобной ситуации. Я хотел бы узнать больше фактов, прежде чем полноценно критиковать работу федерации, но на данный момент, с моей точки зрения, ситуация выглядит очень плохо», – сказал Уайлд.

Также он рассказал о работе с экс-российским сноубордистом Дмитрием Сарсембаевым, выступающим за Узбекистан.

«Я тренирую на Кубке мира в течение месяца. Работаю с бывшим российским спортсменом Дмитрием Сарсембаевым, сейчас мы в Австрии. Он пропустил 18 из 21 или около того отборочных соревнований. Но мы надеемся, что он сможет квалифицироваться на Олимпийские игры. Сарсембаев планирует выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира. Я устроился на эту работу на один месяц только для того, чтобы отправить Дмитрия на Олимпиаду», – добавил Уайлд.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
