Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026

Российские прыгуны с трамплина лишились возможности отобраться на Олимпиаду.

Российские прыгуны на лыжах с трамплина не смогут выступить на отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2026, так как не прошли проверку инвентаря в Европе из-за отсутствия шенгенских виз.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.

«Да, у нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы. Появилась информация о том, что нам визы дадут не раньше 22-23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», – сказал Плехов.

Ранее прыгуны на лыжах с трамплина Александра Кустова, Илья Маньков, Михаил Назаров и Даниил Садреев получили нейтральный статус от FIS для участия в международных турнирах. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
