Клэбо и Амундсен не вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе. Йоханнес Клэбо и Харальд Амундсен пропустят этап.
Соревнования пройдут 17-18 января. В программе этапа – коньковый спринт и классическая гонка с раздельным стартом на 10 км.
Сборная Норвегии
Женщины: Ингрид Бергене Обрекк, Лотта Венг, Юлие Мире, Милла Андреассен, Нура Фальстер, Ханне Руфстад, Каролине Гроттинг, Ева Ингебригтсен, Тириль Венг, Марен Вангенстен, Мали Баккен.
Мужчины: Оскар Опстад Вике, Ансгар Эвенсен, Ларс Хегген, Эвен Нортуг, Маттиас Хольбек, Симен Мире, Ховард Мусебю, Мартин Левстрем Ниенге, Эдвард Сандвик, Филип Скари, Дидрик Тенсет, Эрик Валнес.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Norges Skiforbund
