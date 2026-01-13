  • Спортс
  • Клэбо и Амундсен не вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
Клэбо и Амундсен не вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Клэбо и Амундсен пропустят этап Кубка мира в Оберхофе.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе. Йоханнес Клэбо и Харальд Амундсен пропустят этап.

Соревнования пройдут 17-18 января. В программе этапа – коньковый спринт и классическая гонка с раздельным стартом на 10 км.

Сборная Норвегии

Женщины: Ингрид Бергене Обрекк, Лотта Венг, Юлие Мире, Милла Андреассен, Нура Фальстер, Ханне Руфстад, Каролине Гроттинг, Ева Ингебригтсен, Тириль Венг, Марен Вангенстен, Мали Баккен.

Мужчины: Оскар Опстад Вике, Ансгар Эвенсен, Ларс Хегген, Эвен Нортуг, Маттиас Хольбек, Симен Мире, Ховард Мусебю, Мартин Левстрем Ниенге, Эдвард Сандвик, Филип Скари, Дидрик Тенсет, Эрик Валнес.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Norges Skiforbund
