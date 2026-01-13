Российские лыжники-паралимпийцы прибыли в Германию для участия в Кубке мира

Российские лыжники-паралимпийцы выступят на Кубке мира в Германии.

Спортсмены и тренеры паралимпийской сборной России по лыжным гонкам прибыли в Германию, где примут участие в Кубке мира. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Этап Кубка мира пройдет с 14 по 18 января в немецком Финстерау.

«Спортсмены и персонал сборной России по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых получили шенгенские визы и примут участие в Кубке мира в Германии.

В состав сборной вошли 17 атлетов, среди которых трехкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева, двукратный чемпион Паралимпийских игр Владислав Лекомцев, чемпион Паралимпийских игр Александр Проньков, призеры Игр Станислав Чохлаев, Олег Пономарев, Ирина Гуляева.

Для получения двухсторонних приглашений на Паралимпийские игры-2026 обязательным критерием является участие в соревнованиях и получение рейтинговых очков. Сейчас спортсмены и персонал уже прибыли в Германию. Первые старты Кубка мира начнутся 14 января», – сказал глава ПКР .