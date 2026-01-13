Норвежский журналист Салтведт: «Коростелев показал такой прогресс, что в удачный день может претендовать на олимпийские медали»

Норвежский журналист считает, что Коростелев может взять медаль на Олимпиаде.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт оценил шансы лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на медали Олимпиады-2026.

«Коростелев и Непряева уже конкурентоспособны на самом высоком уровне, что они особенно продемонстрировали на последнем этапе «Тур де Ски». Тем не менее, думаю, что для Непряевой говорить о медалях Кубка мира рано как минимум еще один сезон.

Возможно, и для Коростелева, но он показал такой прогресс за последние недели, что в удачный день он действительно может претендовать на олимпийские медали. Думаю, сейчас 10-километровая гонка может стать для него лучшей возможностью завоевать медаль.

Тем не менее конкуренция жесткая. Сейчас на каждой дистанции много сильных норвежских спортсменов, поэтому любая медаль для других стран, включая Россию, – это скорее неожиданная победа. За исключением спринта. Но Олимпиада – это волнительный день для всех, поэтому в день соревнований могут быть сюрпризы. И у Коростелева, очевидно, есть потенциал стать одним из них», – рассказал Салтведт.