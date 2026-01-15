Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе

Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе.

С 17 по 18 января в немецком Оберхофе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 4-й этап Оберхоф, Германия Расписание трансляций 17 января, суббота 15:35 – мужчины и женщины, квалификация спринта, свободный стиль 18:05 – мужчины и женщины, финалы спринта, свободный стиль 18 января, воскресенье 12:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль 14:55 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko .