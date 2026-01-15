28

Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе

Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе.

С 17 по 18 января в немецком Оберхофе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Расписание трансляций

17 января, суббота

15:35 – мужчины и женщины, квалификация спринта, свободный стиль

18:05 – мужчины и женщины, финалы спринта, свободный стиль

18 января, воскресенье

12:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

14:55 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
