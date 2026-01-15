Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе
Опубликовано расписание этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе.
С 17 по 18 января в немецком Оберхофе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Расписание трансляций
17 января, суббота
15:35 – мужчины и женщины, квалификация спринта, свободный стиль
18:05 – мужчины и женщины, финалы спринта, свободный стиль
18 января, воскресенье
12:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
14:55 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
