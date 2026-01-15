Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани
Опубликовано расписание этапа Кубка России по лыжам в Казани.
С 15 по 18 января в Казани пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам
6-й этап
Казань
Расписание трансляций
15 января, четверг
11:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты
13:00 – мужчины, 15 км, , раздельный старт, свободный стиль / результаты
17 января, суббота
10:15 – мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль
12:30 – мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль
18 января, воскресенье
10:15 – женщины, 10+10 км, скиатлон
12:45 – мужчины, 10+10 км, скиатлон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
