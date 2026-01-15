Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани

Опубликовано расписание этапа Кубка России по лыжам в Казани.

С 15 по 18 января в Казани пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам

6-й этап

Казань

Расписание трансляций

15 января, четверг

11:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль / результаты

13:00 – мужчины, 15 км, , раздельный старт, свободный стиль / результаты

17 января, суббота

10:15 – мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль

12:30 – мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль

18 января, воскресенье

10:15 – женщины, 10+10 км, скиатлон

12:45 – мужчины, 10+10 км, скиатлон

ПРИМЕЧАНИЕ : время начало гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».