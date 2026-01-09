Степанова пожертвует часть призовых за «Гонку чемпионов» в фонд, который помогает Белгороду с электрическими генераторами

Лыжница Степанова пожертвует часть призовых в фонд, который помогает Белгороду.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова сообщила, что отдаст часть призовых за «Гонку чемпионов» в Рязани в фонд, который помогает Белгороду с электрическими генераторами.

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов прошла 3-4 января. Команда Степановой одержала победу в смешанной эстафете.

«Да, мы – клоуны, задача которых веселить и отвлекать людей от сложностей, тяжестей жизни и плохих новостей. Так задумано и так это работает – кто из спортсменов это не осознает и не принимает – тот страус с головой, засунутой в снег!

Но и клоуны не должны быть в стороне. Часть моих призовых за «Гонку чемпионов» в Рязани сегодня уходит в фонд, который помогает Белгороду с электрическими генераторами. Держитесь!» – написала Степанова в телеграм-канале.