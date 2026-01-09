Степанова об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше: «Мама-Россия себя уважает, на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит»

  • Спортс
Лыжница Степанова высказалась об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала новость об отмене юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике. 

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) отменила чемпионат Европы среди юниоров в Польше из-за проблем с выдачей виз российским и белорусским спортсменам. 

Турнир для спортсменов до 23 лет должен был пройти в 2026 году в польском Люблине, но принимающая сторона не смогла предоставить гарантии визового доступа для спортсменов из РФ и Беларуси.  

«Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике из-за проблем с визами для россиян. Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Белоруссии.

Польша и Эстония ведут себя как обиженные дети. Про таких еще говорят «назло маме отморожу уши». Мама-Россия себя уважает и на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит», – написала Степанова в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoВероника Степанова
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
отстранение и возвращение России
